Cagnazzo (AssoMiMe): "La Dad è una risorsa ma ha bisogno di un impianto normativo" (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – "Didattica a distanza al 100% alle superiori: è la nuova previsione inserita nel DPCM del Premier Conte che sarà varato a breve, mentre in Campania è ferma anche la didattica in presenza per la primaria e le classi dell'infanzia. Abbiamo sempre sottolineato la necessità di una scuola in sicurezza, ma la comunità scolastica, che tutti i giorni vive la realtà dell'universo scuola e conosce le problematiche di tutte le fasce d'età, necessita di risposte chiare, esaustive": così la professoressa Laura Patrizia Cagnazzo, vice presidente AssoMiMe (associazione Mezzogiorno Italia Mediterraneo Europa), Dipartimento Istruzione e Formazione interviene sull'emergenza scuola verso un nuovo ...

