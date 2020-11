Bonus mobilità, da domani via ai rimborsi e ai buoni sconto (Di lunedì 2 novembre 2020) Da domani sbarca in rete la piattaforma Buonomobilità.it, grazie alla quale potremo usufruire del Bonus per l’acquisto di bici, elettriche e non, monopattini elettrici o veicoli simili (anche usati), oltre a strumenti di mobilità condivisa a uso individuale, come lo sharing di bici, monopattini e scooter. Una novità importante, voluta dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa nel decreto Clima, e poi disciplinata nel dettaglio dal decreto Rilancio, che ha come obiettivo quello di incentivare la mobilità privata ed ecosostenibile, non solo per ridurre l’inquinamento nelle nostre città, ma anche per evitare il sovraffollamento sui mezzi di trasporto, messi in seria difficoltà dall’esigenza di garantire il distanziamento sociale. • A quanto ammonta lo sconto? Il buono ... Leggi su ilblogdellestelle (Di lunedì 2 novembre 2020) Dasbarca in rete la piattaforma Buonomobilità.it, grazie alla quale potremo usufruire delper l’acquisto di bici, elettriche e non, monopattini elettrici o veicoli simili (anche usati), oltre a strumenti di mobilità condivisa a uso individuale, come lo sharing di bici, monopattini e scooter. Una novità importante, voluta dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa nel decreto Clima, e poi disciplinata nel dettaglio dal decreto Rilancio, che ha come obiettivo quello di incentivare la mobilità privata ed ecosostenibile, non solo per ridurre l’inquinamento nelle nostre città, ma anche per evitare il sovraffollamento sui mezzi di trasporto, messi in seria difficoltà dall’esigenza di garantire il distanziamento sociale. • A quanto ammonta lo? Il buono ...

