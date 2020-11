Bonus bici e monopattini, via al click day il 3 novembre: come richiederlo (Di lunedì 2 novembre 2020) Da domani, martedì 3 novembre, sarà online la piattaforma buonomobilita.it attraverso la quale richiedere il Bonus bici e monopattino Dopo mesi e mesi contornati da rinvii e ritardi, il Bonus bici sarà operativo da domani 3 novembre sulla piattaforma buonomobilita.it. L’iter è composto da due fasi: la prima è il rimborso delle spese sostenute tra … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Da domani, martedì 3, sarà online la piattaforma buonomobilita.it attraverso la quale richiedere ile monopattino Dopo mesi e mesi contornati da rinvii e ritardi, ilsarà operativo da domani 3sulla piattaforma buonomobilita.it. L’iter è composto da due fasi: la prima è il rimborso delle spese sostenute tra … L'articolo proviene da Inews.it.

