Bernaudo | con noi solo tariffe di mercato rispetto a servizi resi

(Di lunedì 2 novembre 2020) Roma – “A Roma siamo sommersi di rifiuti e chi abita nei piani terra o piani rialzati su strada ha spesso i sacchi della mondezza che gli arrivano in casa, con topi e gabbiani come vicini. Ma anche per loro arriva la TARI e se non paghi, arriva l’Agenzia delle Entrate”. Cosi’ Andrea, candidato sindaco a Roma di Liberisti Italiani riguardo alla questione dei rifiuti nella Capitale, a margine di un incontro con i cittadini di Pietralata. “Con noi verra’ superato finalmente il problema con la messa a gara anche delo della raccolta dei rifiuti, uno che sara’ restituito al, fuori dalla logica della gestione politica dei.” “A Roma servono 4 nuovi impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti, e non i tabu’ ...