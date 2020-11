Alife | la Garante dell’infanzia in visita presso l’albero della pace e dei diritti dell’infanzia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti(Ce) – In tempi di emergenza Covid ladell’ infanzia e dell’adolescenzaRegione Abruzzo, Marina Falivene, originaria di Piedimonte Matese, durante una sostala propria dimora matesina, ha volutore l‘Alberodedicato ai percorsimemoria storica dei 100 annigrande guerra sito in, dove accanto si trova il bellissimo Abete deidell’infanzia rubata. Nel mentre la Presidente del Movimento per laAgnese Ginocchio che accompagnava di persona la Dott.sa Falivene spiegandole tutto il significato dell’area ed il percorso“Fiaccola ...