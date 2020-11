Alba Parietti commenta le frasi infelici di Francesco Oppini e attacca: “Deve scusarsi!” (Di lunedì 2 novembre 2020) Francesco Oppini ieri notte ha detto delle frasi davvero infelici contro una donna e poche ore dopo anche Alba Parietti ha commentato la vicenda su Instagram. La conduttrice non ha giustificato il figlio e senza provare a difenderlo ha detto chiaramente che il gieffino deve chiedere scusa e non usare più questo linguaggio da ‘misogino cafone’. “Ragazzi tagliamo corto, se Francesco ha fatto realmente battute da bulletto da bar sport, sulle donne , (venute male) e ha offeso 2 signore per il gusto della battuta, non importa quale fosse il contesto o da dove sono scaturite, il momento, il tono ecc perché sono frasi infelicissime che non si dicono e offendono le donne in generale e toccano temi ... Leggi su biccy (Di lunedì 2 novembre 2020)ieri notte ha detto delledavverocontro una donna e poche ore dopo anchehato la vicenda su Instagram. La conduttrice non ha giustificato il figlio e senza provare a difenderlo ha detto chiaramente che il gieffino deve chiedere scusa e non usare più questo linguaggio da ‘misogino cafone’. “Ragazzi tagliamo corto, seha fatto realmente battute da bulletto da bar sport, sulle donne , (venute male) e ha offeso 2 signore per il gusto della battuta, non importa quale fosse il contesto o da dove sono scaturite, il momento, il tono ecc perché sonossime che non si dicono e offendono le donne in generale e toccano temi ...

