news_forlicesen : Aeroporto, 'servono più agenti': il Sindacato autonomo di Polizia chiede i rinforzi - 4liveit : Riapertura aeroporto. Siulp: «Bellissima notizia ma ora servono anche i poliziotti»: - RickyCalcaterra : @AIealeaIe__ @bay_javi Servono a ingrassare FCA . Questa estate , aeroporto di Malpensa, non mi provano nemmeno tem… -

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporto servono

ForlìToday

Dal 31 ottobre, gli aerei per Berlino non atterreranno più a Tegel o a Schoenefeld, ma nel nuovo aeroporto BER, a sudest della capitale. E un quotidiano ha scritto un pezzo satirico dal titolo: 'Un me ...Allo scalo sono appena atterrati un aereo di Easyjet, proveniente da Tegel, e uno di Lufthansa. keystone-sda.ch (Kay Nietfeld) on i primi due atterraggi, viene inaugurato in questi minuti il nuovo aer ...