Vuelta 2020, tredicesima tappa: percorso e altimetria (Di domenica 1 novembre 2020) L'altimetria della tredicesima tappa della Vuelta 2020, la cronometro individuale di 33,7 chilometri da Muros a Mirador de Ezaro. Una frazione forse decisiva per l'esito della corsa spagnola, con i big della generale chiamati a sfidarsi l'uno contro l'altro su un percorso che favorirà gli specialisti delle prove contro il tempo. Anche il vento potrebbe essere un fattore dal momento che gran parte del percorso si snoda sulla costa. Attenzione però al finale, con gli ultimi 1800 metri in salita alla pendenza media di oltre il 14%. Un vero e proprio muro verso il Mirador de Ezaro, con alcuni corridori che potrebbero anche optare per un cambio di bici "volante" per ottimizzare le prestazioni.

