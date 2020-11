VIDEO Torino Lazio HIGHLIGHTS (Di domenica 1 novembre 2020) Il Torino di Giampaolo che appare in sensibile ripresa affronta la Lazio di Simone Inzaghi con diversi problemi di formazioni a causa della situazione Coronavirus. GLI HIHGLIGHTS SARANNO DISPONIBILI POCO DOPO LA FINE DELLA PARTITA. Giornal.it. Leggi su giornal (Di domenica 1 novembre 2020) Ildi Giampaolo che appare in sensibile ripresa affronta ladi Simone Inzaghi con diversi problemi di formazioni a causa della situazione Coronavirus. GLI HIHGLIGHTS SARANNO DISPONIBILI POCO DOPO LA FINE DELLA PARTITA. Giornal.it.

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Il politecnico di Torino stima che il fabbisogno di mascherine, in Italia, sia di oltr… - trash_italiano : A Torino: il #Dpcm non piace, quindi si va alla protesta e con l’occasione si svaligia un negozio di Gucci ?? voi ch… - ClaMarchisio8 : Qui siamo a Torino, ma sta succedendo in molte piazze. È molto più importante far capire alla gente che questi sono… - Fabio61263895 : RT @Mezzorainpiu: ??Ultima Ora - L'Ordine dei Medici di Torino chiede lockdown immediato, 'provvedimento drastico ma necessario' #mezzorain… - Ddeny_278 : RT @Mezzorainpiu: ??Ultima Ora - L'Ordine dei Medici di Torino chiede lockdown immediato, 'provvedimento drastico ma necessario' #mezzorain… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Torino In piazza a Torino va in scena il dramma di attori, musicisti e tecnici: video TorinoToday Giornalismo d'inchiesta, il Premio Morrione lancia le giovani promesse

Per la categoria video ha vinto "Ladri di dati" di Federico Marconi e Giorgio ... LiberaInformazione, Impakter, Corriere Torino, Domani, La Repubblica-Torino, La Stampa. Il premio è realizzato in ...

Torino-Lazio, pareggio di Bremer: in gol per l’1-1 (VIDEO)

Dopo il vantaggio di Andreas Pereira, c’è il pareggio del Torino. Al 20' del match contro la Lazio, la squadra di Giampaolo trova il gol dell’1-1 grazie ad un colpo di testa di Bremer che è svettato i ...

Per la categoria video ha vinto "Ladri di dati" di Federico Marconi e Giorgio ... LiberaInformazione, Impakter, Corriere Torino, Domani, La Repubblica-Torino, La Stampa. Il premio è realizzato in ...Dopo il vantaggio di Andreas Pereira, c’è il pareggio del Torino. Al 20' del match contro la Lazio, la squadra di Giampaolo trova il gol dell’1-1 grazie ad un colpo di testa di Bremer che è svettato i ...