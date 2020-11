Tosi ds Reggiana | “Sono deluso | avvilito | sconfitto Comanda Lotito”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 1 novembre 2020) Polemica in casadopo il 3-0 a tavolino (ancora da assegnare) contro la Salernitana, per non essersi presentati all’Arechi, causa Covid. Il direttore sportivo dellaha parlato ai taccuini de Il Resto del Carlino della sfida, non disputata, contro la Salernitana: “Sonoe frustrato, ma visto che sono 30 anni che sono nel calcio e non ho paura che questi personaggi mi stronchino la carriera, posso dire le cose come stanno: prima c’erano Moggi e Girando, adesso c’è Lotito, stop. Non c’è molto altro da aggiungere… Gli ho fatto tre proposte, la prima era rinviamola a data da destinarsi, scegliete voi quando e a noi va sempre bene, la seconda era di giocare martedì e l’ultima, pur consapevoli che probabilmente non ce ...