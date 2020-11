Sergio Mattarella: "Sono qui per ricordare i morti in solitudine. Basta egoismi, unire le forze contro il virus" (Di domenica 1 novembre 2020) “In questi giorni dedicati al loro ricordo, Sono venuto qui per rivolgere un pensiero a tutti i defunti e tra di loro alle vittime del Coronavirus, ai tanti morti in solitudine”. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Matarella dopo aver deposto una corona al cimitero di Castegnato, in provincia di Brescia, dove è stata rubata una croce in memoria dei caduti per il Covid.“Ho scelto di farlo in questo cimitero dove è avvenuto il furto ignobile della croce posta a memoria delle vittime della pandemia”, ha affermato Mattarella, “ricordare i nostri morti è un dovere che va affiancato a quello della responsabilità di proseguire nell’impegno per contrastare e sconfiggere questa malattia ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 novembre 2020) “In questi giorni dedicati al loro ricordo,venuto qui per rivolgere un pensiero a tutti i defunti e tra di loro alle vittime del Corona, ai tantiin”. Lo afferma il presidente della RepubblicaMatarella dopo aver deposto una corona al cimitero di Castegnato, in provincia di Brescia, dove è stata rubata una croce in memoria dei caduti per il Covid.“Ho scelto di farlo in questo cimitero dove è avvenuto il furto ignobile della croce posta a memoria delle vittime della pandemia”, ha affermato, “i nostriè un dovere che va affiancato a quello della responsabilità di proseguire nell’impegno per contrastare e sconfiggere questa malattia ...

