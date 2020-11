Roma-Fiorentina 2-0 | Spinazzola e Pedro decidono all' Olimpico

(Di domenica 1 novembre 2020) Dopo il pareggio di Europa League contro il CSKA Sofia laritrova il successo in campionato contro la. Una gara dominata per praticamente tutta la sua durata, con il gol di...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Napoli 0-2 Sassuolo Roma 2-0 Fiorentina - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Roma *2-0 Fiorentina *(Pedro 70') #SSFootball - SuperSportBlitz : #SerieA - Result: Roma 2-0 Fiorentina #SSFootball - QdSit : La Roma batte 2-0 la Fiorentina, decidono Spinazzola e Pedro #qds #qdsnotizie - ilnapolionline : SERIE A, Roma-Fiorentina: 2-0 - -

È stata una serata negativa per la Fiorentina a Roma, vista la vittoria per 2-0 dei giallorossi. I numeri infieriscono ulteriormente sulla prestazione della squadra di Iachini: oltre ad essere stata ...ROMA, 01 NOV - La Roma ha battuto la Fiorentina 2-0 in uno dei posticipi della sesta giornata della Serie A e raggiunge a quota 11 in classifica il Napoli, battuto dal Sassuolo, e l'Inter, che ha pare ...