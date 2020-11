Meteo, da lunedì tornano le piogge: ecco dove (Di domenica 1 novembre 2020) Il Meteo della prossima settimana segnala il ritorno delle piogge in una Italia sempre più divisa in due. Le previsioni Meteo dei prossimi giorni indicano che la settimana sarà caratterizzata da un anticiclone meno forte sull’Italia. Già da lunedì 2, infatti, i valori di pressione inizieranno a calare e ci sarà anche il rischio di qualche pioggia, come spiega il team del sito ilMeteo.it. Proprio a causa di un moderato cedimento dell’alta pressione e di un ulteriore incremento dell’umidità nell’aria, tra lunedì 2 e martedì 3 novembre saranno molti i settori della Val Padana avvolti da formazioni di nebbia che, in alcune aree, sollevandosi nelle ore centrali della giornata, manterranno comunque un cielo grigio e, di conseguenza, ... Leggi su 2anews (Di domenica 1 novembre 2020) Ildella prossima settimana segnala il ritorno dellein una Italia sempre più divisa in due. Le previsionidei prossimi giorni indicano che la settimana sarà caratterizzata da un anticiclone meno forte sull’Italia. Già da lunedì 2, infatti, i valori di pressione inizieranno a calare e ci sarà anche il rischio di qualche pioggia, come spiega il team del sito il.it. Proprio a causa di un moderato cedimento dell’alta pressione e di un ulteriore incremento dell’umidità nell’aria, tra lunedì 2 e martedì 3 novembre saranno molti i settori della Val Padana avvolti da formazioni di nebbia che, in alcune aree, sollevandosi nelle ore centrali della giornata, manterranno comunque un cielo grigio e, di conseguenza, ...

