LIVE Sonego-Rublev, Finale ATP Vienna 2020 in DIRETTA: tra poco la caccia al secondo titolo in carriera del torinese (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:50 Terminata la Finale di doppio, con il successo di Kubot e Melo per 7-6 7-5. 13:45 Sonego ha vinto l'unica Finale da lui giocata a LIVEllo ATP, quella di Antalya, sull'erba, nello scorso giugno, contro il serbo Miomir Kecmanovic. 13:40 Potrebbe esserci qualche minuto di ritardo a causa della Finale di doppio tra Kubot/Melo e Jamie Murray/Skupski ancora in corso (7-6 5-5 a favore del duo polacco-brasiliano su quello britannico). 13:35 Seconda Finale in carriera per il torinese, che in caso di vittoria entrerebbe tra i primi 30 del ranking ATP, mentre per quanto riguarda Rublev c'è la chance di vincere il terzo 500 consecutivo

