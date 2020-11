Lazio | Tare | «Abituati all’emergenza Vogliamo vincere a tutti i costi»

(Di domenica 1 novembre 2020) Igli, direttore sportivo della, ha parlato prima del match contro il Torino: le sue dichiarazioni A pochi istanti dal fischio di inizio tra Torino e, ecco le parole del direttore sportivo biancoceleste Igliai microfoni di DAZN. «Ormai siamoall’emergenza, guardiamo avanti. Questa sera non sarà facile ma dobbiamo cercare dicontro una buona squadra come il Torino». Leggi su Calcionews24.com

“Ci siamo abituati a gestire queste situazioni, purtroppo non è facile concentrarsi alla partita ma anche prepararla al meglio, dobbiamo guardare avanti e cercare di fare una grande partita”. Lo ha di ...«Ormai siamo abituati all’emergenza, guardiamo avanti. Questa sera non sarà facile ma dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi contro una buona squadra come il Torino».