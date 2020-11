Katia Follesa perde peso viene attaccata dagli haters: «Troppo magra, non fai più ridere» (Di lunedì 2 novembre 2020) Katia Follesa in splendida forma viene presa di mira dagli haters. L’attrice comica si è mostrata recentemente in uno scatto sexy che mostra i risultati di una dieta. Katia è apparsa raggiante, notevolmente dimagrita e molto sexy, ma il cambiamento non è piaciuto a tutti i fan che hanno insinuato che una comica non può essere avvenente per poter far ridere. “Le belle non fanno ridere di solito”, “Mi piacevi più in carne” “Qualcuno dice che eri meglio curvy”: sono questi alcuni dei commenti apparsi su Instagram, ma c’è chi è anche più pungente: “Un po’ mi dispiace Katia che tu sia diventata così ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 2 novembre 2020)in splendida formapresa di mira. L’attrice comica si è mostrata recentemente in uno scatto sexy che mostra i risultati di una dieta.è apparsa raggiante, notevolmente dimagrita e molto sexy, ma il cambiamento non è piaciuto a tutti i fan che hanno insinuato che una comica non può essere avvenente per poter far. “Le belle non fannodi solito”, “Mi piacevi più in carne” “Qualcuno dice che eri meglio curvy”: sono questi alcuni dei commenti apparsi su Instagram, ma c’è chi è anche più pungente: “Un po’ mi dispiaceche tu sia diventata così ...

Dopo una dieta Katia Follesa ha perso 20 chilogrammi ritornando al suo peso forma: L'ho fatto perchè sono cardiopatica, agli hater dico che sono sempre la stessa . Non sono una fanatica del fisico e a ...

A SINISTRA FA RIDERE A DESTRA FA PENA

Ruggire sulla tastiera e fare i critici feroci e inesorabili. Siamo al punto che una donna, un'attrice conosciuta, non possa decidere di p ...

