Inter-Lautaro | parola agli agenti | “Chiesti più soldi? Solo menzogne | ecco tutta la verità Il club…”

Gli agenti di Lautaro Martinez fanno chiarezza. Dopo gli ultimi rumors circolati sull'attaccante nerazzurro, ci pensano i procuratori di Lautaro Martinez a fare il punto della situazione circa il futuro del proprio assistito. Yaqué e Zarate, Intervenuti ai microfoni del quotidiano "Olè" - direttamente dall'Argentina, si sono espressi chiarendo la situazione fra il classe '97 e il club meneghino. "Non c'è nessun problema economico, sono tutte menzogne. Al momento non c'è alcuna trattativa. L'Inter non ci ha fatto nessuna offerta e Lautaro non ha chiesto più soldi. Si parla di questa questione per altri motivi: evidentemente ci sono Interessi di altri che approfittano di questa

