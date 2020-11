Giampaolo | «Abbiamo melma in testa | serve l’esorcista» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 novembre 2020) Marco, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa dopo l’incredibile sconfitta contro la Lazio Marco, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa dopo l’incredibile sconfitta contro la Lazio. Le sue parole. «Siamo deboli sul piano mentale. Riassumo velocemente il problema: 3-2 al 90′ oggi, venerdì scorso 3-1 all’81’. Se non porti a casa queste partite sei debole: hai paura di perdere e perdi. Hai difficoltà, emotivamente parlando, a gestire queste situazioni. Hai lanella. Follia. Io sono avvelenato: non mi è mai successo. Non ci sta, non ci sta: non era contemplabile e contemplato prendere due gol in pochi minuti, per come l’avevi giocata. Siamo stati all’altezza di una squadra forte, ...