Coronavirus, record di sempre in Abruzzo: 489 casi. Anche quattro morti (Di domenica 1 novembre 2020) Sono 489 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. E' il dato più alto di sempre. Sono emersi dall'analisi di 3.276 tamponi: è risultato positivo il 14,93% dei campioni ...

È il numero più alto di nuovi contagi registrati in 24 ore. Sull'Isola non era mai stata supera la soglia dei mille casi. Il totale dei positivi al Covid sale a 15.324, di queste 14.193 sono in isolam ...

Coronavirus, nuovo record: nell’isola 399 nuovi casi

Sono 9.830 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano ...

Sono 9.830 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano ...