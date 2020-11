Coronavirus | Berlusconi | “Un nuovo lockdown sarebbe una catastrofe | ma decidano gli esperti”

(Di domenica 1 novembre 2020) ROMA – Un nuovo lockdown generalizzato “sarebbe una catastrofe”. Cosi’ Silvio Berlusconi in un’intervista a ‘Libero’, che poi esorta comunque ad affidarsi ai tecnici, perche’ “solo loro possono valutare come combattere al meglio questo virus subdolo e tremendo”.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Berlusconi: 'Conte ci ascolti, inaccettabile il comportamento del governo' #SilvioBerlusconi… - TatyLorenzini : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Berlusconi: 'Conte ci ascolti, inaccettabile il comportamento del governo' #SilvioBerlusconi https://t.c… - Majden3 : RT @serebellardinel: Di fronte a dilagare contagi #coronavirus,#Conte chiama PERSONALMENTE #opposizioni con la speranza che finalmente col… - xjsekhmet : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Berlusconi: 'Conte ci ascolti, inaccettabile il comportamento del governo' #SilvioBerlusconi https://t.c… - scalise_luigia : RT @serebellardinel: Di fronte a dilagare contagi #coronavirus,#Conte chiama PERSONALMENTE #opposizioni con la speranza che finalmente col… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Berlusconi

Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Che poi attacca il governo su quanto fatto (e quanto non fatto) per combattere l'epidemia di coronavirus in Italia: "Ancora pochi giorni fa, ci è stata data notizia ...È iniziata poco fa in videoconferenza la riunione dei ministri Roberto Speranza (Salute) e Francesco Boccia (Affari regionali), convocata da quest'ultimo con i rappresentanti di Regioni, Comuni (Anci) ...