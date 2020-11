Come silenziare le notifiche su Whatsapp o bloccarle (Di domenica 1 novembre 2020) Avevamo già parlato in precedenza di Come poter bloccare un contatto su Whatsapp nel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedere Come silenziare le notifiche delle chat singole oppure direttamente di tutta l’app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANOSegui Termometro Politico su Google News Troppe notifiche su Whatsapp? Silenziamole o blocchiamole D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, di notifiche ne ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio da Whatsapp o simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 1 novembre 2020) Avevamo già parlato in precedenza dipoter bloccare un contatto sunel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedereledelle chat singole oppure direttamente di tutta l’app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANOSegui Termometro Politico su Google News Troppesu? Silenziamole o blocchiamole D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, dine ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio dao simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso ...

PredaVicky : RT @ferrarisergio4: vedo che twitter non smette di fare pasticci,tempo fa ,e lo dissi più volte aveva bloccato tanti profili....uno è @Mile… - DaniloxDb : @MarcoMancini85 Come ogni dittatura che si rispetti silenziare le opposizioni è la prassi. - fedsisvapor : A tanto cosi da silenziare la parola lockdown (ora che so come silenziare le parole) - bellarkexcanon : @skaiidreina ALESSIA COME TI FACCIO A SILENZIARE - assurdo : Come faccio a silenziare i pensieri? -

Ultime Notizie dalla rete : Come silenziare Come silenziare un gruppo su WhatsApp Proiezioni di Borsa Come silenziare un gruppo su WhatsApp

Fino a poco tempo fa, l’applicazione non disponeva di una funzione atta a silenziare per sempre il gruppo. Per silenziare e quindi non ricevere più messaggi da un gruppo WhatsApp è necessario seguire ...

Finalmente potete silenziare per sempre le chat WhatsApp

La nuova funzione permette di togliere la suoneria alle conversazioni per tutta la vita. Basta aggiornare il software.

Fino a poco tempo fa, l’applicazione non disponeva di una funzione atta a silenziare per sempre il gruppo. Per silenziare e quindi non ricevere più messaggi da un gruppo WhatsApp è necessario seguire ...La nuova funzione permette di togliere la suoneria alle conversazioni per tutta la vita. Basta aggiornare il software.