Ballando con le Stelle 2020: Elisa Isoardi si ritira, in attesa dei ripescaggi (VIDEO) (Di domenica 1 novembre 2020) Ballando con le Stelle 2020, Elisa Isoardi, è ancora infortunata, la coppia non esibisce e annuncia un ritiro, in attesa del ripescaggio – Puntata 31 ottobre (VIDEO) Sabato 31 ottobre è andata in onda la settima puntata di Ballando con le Stelle, con la nuova edizione vede alla conduzione sempre Milly Carlucci con la stessa giuria. La storia del programma tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, continua, ma si interrompe bruscamente con un annuncio inaspettato. La coppia era presente in studio, arriva il loro turno per esibirsi, va in onda la solita clip che racconta la settimana di Elisa e Raimondo Todaro, in cui i due sembrano già un po' ...

