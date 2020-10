Tu Si Que Vales 2020: Marco, Rita e Tommaso Quaranta (video e gallery) (Di domenica 1 novembre 2020) Nell’ottava puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 31 ottobre 2020, abbiamo visto anche Marco, Rita e Tommaso Quaranta, famiglia composta da madre e padre di 52 anni e figlio di 17 anni. Accompagnato dai genitori al violino, Tommaso ha cantato “La leva calcistica della classe ’68” di Francesco De Gregori. Per lui quattro sì. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Marco, Rita e Tommaso ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 1 novembre 2020) Nell’ottava puntata di Tu Si Quedi stasera, 31 ottobre, abbiamo visto anche, famiglia composta da madre e padre di 52 anni e figlio di 17 anni. Accompagnato dai genitori al violino,ha cantato “La leva calcistica della classe ’68” di Francesco De Gregori. Per lui quattro sì. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione di...

