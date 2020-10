The Mandalorian 2: cosa sono i Bantha? (Di sabato 31 ottobre 2020) Ha destato molto entusiasmo tra i fan di Star Wars l'apparizione dei Bantha nel nuovo episodio di The Mandalorian: ma cosa sono questi animali? Ha destato molto entusiasmo tra i fan di Star Wars l'apparizione dei Bantha nel nuovo episodio di The Mandalorian 2. Scopriamo chi sono queste simpatiche creature, parte integrante della saga sin dal primo lungometraggio uscito nel 1977, che fanno capolino nella premiere della seconda stagione, dopo essere già apparse nella prima annata dello show, grazie al ritorno del Mandaloriano sul pianeta Tatooine, dove i Bantha sono i fidati compagni a quattro zampe dei predoni Tusken, con cui il protagonista forgia un'alleanza per sconfiggere un nemico comune. The ... Leggi su movieplayer (Di sabato 31 ottobre 2020) Ha destato molto entusiasmo tra i fan di Star Wars l'apparizione deinel nuovo episodio di The: maquesti animali? Ha destato molto entusiasmo tra i fan di Star Wars l'apparizione deinel nuovo episodio di The2. Scopriamo chiqueste simpatiche creature, parte integrante della saga sin dal primo lungometraggio uscito nel 1977, che fanno capolino nella premiere della seconda stagione, dopo essere già apparse nella prima annata dello show, grazie al ritorno delo sul pianeta Tatooine, dove ii fidati compagni a quattro zampe dei predoni Tusken, con cui il protagonista forgia un'alleanza per sconfiggere un nemico comune. The ...

