Roma-Fiorentina | i convocati di Giuseppe Iachini | ci sono Callejon e Duncan

Leggi su sportface

(Di sabato 31 ottobre 2020) La, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Padova, domani affronterà ladi Paulo Fonseca nel match valevole per la sesta giornata di Serie A 2020/2021 per provare a trovare continuità in campionato. In vista della gara dell’Olimpico il tecnico violaha diramato la lista dei. Ecco di seguito l’elenco completo: Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano; Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Ponsi, Venuti; Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli,, Pulgar, Saponara; Attaccanti:, Cutrone, Kouame, Ribery, Vlahovic.