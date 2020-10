Paris Saint Germain, L’Equipe su Kean: “L’anti-Balotelli” (Di sabato 31 ottobre 2020) Moise Kean dopo una stagione negativa all’Everton, ha conquistato Parigi e i tifosi del Paris Saint Germain. La doppietta in Ligue 1 e quella in Champions League contro il Basaksehir hanno subito rubato l’occhio, tant’è che il quotidiano transalpino L’Equipe ha dedicato delle pagine alla storia del giocatore. Un ritratto che ripercorre la vita di Kean, partendo dal viaggio compiuto dalla sua famiglia che dalla Costa d’Avorio è approdata a Vercelli, luogo di nascita del calciatore. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Moisedopo una stagione negativa all’Everton, ha conquistato Parigi e i tifosi del. La doppietta in Ligue 1 e quella in Champions League contro il Basaksehir hanno subito rubato l’occhio, tant’è che il quotidiano transalpino L’Equipe ha dedicato delle pagine alla storia del giocatore. Un ritratto che ripercorre la vita di, partendo dal viaggio compiuto dalla sua famiglia che dalla Costa d’Avorio è approdata a Vercelli, luogo di nascita del calciatore.

