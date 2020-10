Pagelle Bologna-Cagliari 3-2 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 31 ottobre 2020) Le, i, il, le ammonizioni di3-2, match valevole per la sesta giornata del campionato di. Grande partita, divertente e ricca di colpi di scena al Dall’Ara con i padroni di casa che recuperano per due volte lo svantaggio e la vincono grazie ad una vera e propria prodezza di Barrow. Di seguito ie ildell’incontro.(4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 5.5, Danilo 6, Tomiyasu 5.5, Hickey 6, Schouten 5.5, Svanberg 6 (37’ st Dominguez sv); Orsolini 5.5, Soriano 7, Barrow 7.5 (44’ st Vignato sv); Palacio 6.5 (37’ st Denswil sv). In panchina: Da Costa, Ravaglia, Calabresi, Paz, Baldursson, Kingsley, ...