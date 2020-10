Oroscopo Novembre 2020 – Quali sono i segni più pacati dello zodiaco? Scoprilo con questa lista

Leggi su giornal

(Di sabato 31 ottobre 2020) Anche in una società moderna come la nostra, siamo più volte chiamati ad agire di impulso ma non tutti lo fanno nella stessa maniera, visto che c’è che chi si getta in maniera poco curante delle conseguenze e chi invece sceglie un profilo più basso, ragionato e tranquillo, così da esaminare lucidamente ogni reazione. Oggi esamineremo questi ultimi, ossia chi per motivazioni differenti adotta un atteggiamento pacato. Vergine Il più meticoloso ed analitico tra tutti i, non contempla le azioni prese “di pancia” ma solo quelle giunte solo dopo una fredda analisi, e visto che possiede una marcata fiducia in se stesso/a non vede perchè dovrebbe cambiare strategia. Cancro Sanno decisamente come “giostrare” il proprio modo di pensare ed agire: ...