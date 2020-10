Massimo Galli dice addio alla tv. L'annuncio del virologo: "Da lunedì non mi vedrete più" (Di sabato 31 ottobre 2020) Una tragedia per le famiglie italiane. O un sollievo? Lockdown in solitaria per il professor Massimo Galli, primario dell'ospedale Sacco di Milano, che ha deciso di non infliggerci più le sue catastrofi dal piccolo schermo. Una delle star televisive più note decide di mollare la televisione e tornare finalmente al suo lavoro. E in fondo è meglio per tutti noi che non ne potevamo più dell'ansia quotidiana. Già è sufficiente Giuseppe Conte. La virologia sembra essere diventata una specialità televisiva, gli addetti ai lavori appaiono ogni ora del giorno e della notte e speso in contrasto tra di loro, come se si dovesse sviluppare una specie di par condicio tra scienziati della paura e quelli della speranza. Per ora il solo Massimo ... Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020) Una tragedia per le famiglie italiane. O un sollievo? Lockdown in solitaria per il professor, primario dell'ospedale Sacco di Milano, che ha deciso di non infliggerci; le sue catastrofi dal piccolo schermo. Una delle star televisive; note decide di mollare la televisione e tornare finalmente al suo lavoro. E in fondo è meglio per tutti noi che non ne potevamo; dell'ansia quotidiana. Già è sufficiente Giuseppe Conte. La virologia sembra essere diventata una specialità televisiva, gli addetti ai lavori appaiono ogni ora del giorno e della notte e speso in contrasto tra di loro, come se si dovesse sviluppare una specie di par condicio tra scienziati della paura e quelli della speranza. Per ora il solo...

La7tv : #piazzapulita Coronavirus, Massimo #Galli: 'Sapendo che la situazione è questa: possiamo permetterci di far finta d… - fanpage : 'Non posso querelarlo perché il reato di #negazionismo non esiste'. Massimo Galli replica duramente ad Alberto Zang… - Agenzia_Ansa : 'Saranno necessari interventi drastici se non cambia il trend in 20 giorni': Lo dice Massimo #Galli, direttore Mal… - mik4_5 : RT @Storace: Commento/ Non sembra vero. Nel derby dei #virologi in #tv finalmente qualcuno di loro comincia a dare forfait. Ma non sia per… - Storace : Commento/ Non sembra vero. Nel derby dei #virologi in #tv finalmente qualcuno di loro comincia a dare forfait. Ma n… -