Lione, prete ortodosso ferito da colpi d'arma da fuoco: aggressore in fuga | Fermato un sospetto (Di sabato 31 ottobre 2020) Un prete ortodosso di 52 anni, di nazionalità greca, è stato ferito da due colpi d'arma da fuoco all'addome a Lione. Come riferito dalla polizia, l'aggressore è in fuga. L'episodio è avvenuto nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 31 ottobre 2020) Undi 52 anni, di nazionalità greca, è statoda dued'daall'addome a. Come ridalla polizia, l'è in. L'episodio è avvenuto nel ...

LegaSalvini : ?? ORRIBILE, ANCORA SANGUE IN #FRANCIA ?? A #Lione prete ortodosso è stato ferito a colpi di arma da fuoco nei pressi… - MediasetTgcom24 : Lione, spari ad un prete ortodosso: aggressore in fuga #LIONE - TgLa7 : Spari ad un prete ortodosso a #Lione, aggressore in fuga - Winston10771675 : RT @TerreImpervie: 'SPARI AD UN PRETE ORTODOSSO A LIONE, AGGRESSORE IN FUGA (Ansa)' Lamorgese, te cercano - StefanoCervo : RT @riktroiani: +++ Attentato a #Lione, prete ortodosso ferito a colpi di pistola. L’autore dell’attentato è in fuga +++ -