Juve, Ronaldo convocato. Out Chiellini e De Ligt (Di sabato 31 ottobre 2020) TORINO - Sono in tutto 20 i giocatori chiamati dall'allenatore della Juventus Andrea Pirlo in vista della gara contro lo Spezia , in programma domani pomeriggio alle 15 al Manuzzi di Cesena. Ritorna ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 31 ottobre 2020) TORINO - Sono in tutto 20 i giocatori chiamati dall'allenatore dellantus Andrea Pirlo in vista della gara contro lo Spezia , in programma domani pomeriggio alle 15 al Manuzzi di Cesena. Ritorna ...

tuttosport : #Ronaldo è guarito dal #Coronavirus: l'annuncio della #Juve ?? - SkySport : 'Cristiano Ronaldo parte con noi, ma difficile sia titolare', Pirlo prima di Spezia-Juve - SkySport : Cristiano Ronaldo ancora positivo al tampone: news sul rientro - sportli26181512 : Juve, Ronaldo convocato. Out Chiellini e De Ligt: L'allenatore dei bianconeri Pirlo ha chiamato 20 giocatori in vis… - Domenico1oo777 : @MomblanOfficial MA VERA JUVE COSA?mancano Chiellini,De Ligt,Sandro con Ronaldo che forse non gioca dall'inizio...q… -