È morto Sean Connery | addio al leggendario James Bond

(Di sabato 31 ottobre 2020) È morta una leggenda del cinema. A novant’anni se ne è andato Sean Connery, il primo interprete di James Bond. Il suo volto è rimasto nell’immaginario collettivo per quel ruolo, ma sono decine gli altri film in una carriera che ha pochi eguali.

Sean Connery, morto quest’oggi all’età di 90 anni, lascia la storica moglie Micheline Roquebrune. Dopo aver sposato Diane Cilento nel 1962 (fino al 1973), l’attore scozzese salì nuovamente all’altare ...Addio a Sean Connery. L’attore scozzese, celebre soprattutto per avere portato per primo sul grande schermo il personaggio di James Bond e averlo interpretato in sette film della saga, è morto all’età ...