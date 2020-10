Contagi e Didattica, Zampa: Lasciare Aperte Materne, Elementari e Medie Inferiori (Di sabato 31 ottobre 2020) Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, parla di Contagi e scuola. “Lo sforzo e l’impegno devono essere quelli di Lasciare Aperte le Materne, le Elementari e le Medie Inferiori. Una priorità, non una variabile. Bisogna garantire il diritto di tutto ciò che è piccolo” afferma. “Alle superiori, invece, è più tollerabile che un ragazzo possa capire … Leggi su youreduaction (Di sabato 31 ottobre 2020) Sandra, sottosegretaria alla Salute, parla die scuola. “Lo sforzo e l’impegno devono essere quelli dile, lee le. Una priorità, non una variabile. Bisogna garantire il diritto di tutto ciò che è piccolo” afferma. “Alle superiori, invece, è più tollerabile che un ragazzo possa capire …

