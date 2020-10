World of Warcraft: Shadowlands ha finalmente una data di uscita e un nuovissimo story trailer (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nessuna anima vivente di Azeroth sa davvero cosa l'aspetta in un altro mondo, ma gli eroi di Orda e Alleanza presto lo scopriranno. Blizzard ha annunciato che World of Warcraft: Shadowlands ha una nuova data di uscita: il 24 novembre alle 00:00 italiane! I dettagli e il nuovo trailer nel comunicato ufficiale.Shadowlands, la cui pubblicazione era originariamente prevista per fine ottobre, era stata rimandata per permettere agli sviluppatori di avere più tempo per calibrare al meglio e perfezionare l'espansione in base ai feedback continui ricevuti dal beta testing, in modo da assicurare ai giocatori che si avventureranno nell'Aldilà di Azeroth un'esperienza epica sin dalla pubblicazione.Scopri di più sulla nuova data ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nessuna anima vivente di Azeroth sa davvero cosa l'aspetta in un altro mondo, ma gli eroi di Orda e Alleanza presto lo scopriranno. Blizzard ha annunciato cheofha una nuovadi: il 24 novembre alle 00:00 italiane! I dettagli e il nuovonel comunicato ufficiale., la cui pubblicazione era originariamente prevista per fine ottobre, era stata rimanper permettere agli sviluppatori di avere più tempo per calibrare al meglio e perfezionare l'espansione in base ai feedback continui ricevuti dal beta testing, in modo da assicurare ai giocatori che si avventureranno nell'Aldilà di Azeroth un'esperienza epica sin dalla pubblicazione.Scopri di più sulla nuova...

