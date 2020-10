Affaritaliani : Stagioni Russe, teatri vivono grazie a webcast: 37 mln spettatori -

Ultime Notizie dalla rete : Stagioni Russe

Affaritaliani.it

La popolare serie Netflix scritta dai fratelli Ross e Matt Duffer segue una suddivisione non classica a episodi, ma a capitoli, come in un libro.Lo show Netflix, che ha raggiunto una popolarità e un consenso inaspettati, si è presentato come libero adattamento del romanzo di Walter Tevis.