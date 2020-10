Ristoratori ancora in piazza a Bergamo Bloccano via Roma, «aiuto con gli affitti» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono una settantina i lavoratori del mondo della ristorazione ma anche delle palestre e delle attività commerciali che hanno manifestato davanti a Palazzo Frizzoni venerdì 30 ottobre, nel pomeriggio. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono una settantina i lavoratori del mondo della ristorazione ma anche delle palestre e delle attività commerciali che hanno manifestato davanti a Palazzo Frizzoni venerdì 30 ottobre, nel pomeriggio.

matteosalvinimi : Per Bersani i ristoratori tutti evasori. Che squallore. Si sciacqui la bocca prima di parlare di chi con grande fat… - Tanzen : @emichir “queste misure evidentemente non servivano a nulla” quelle dell’ultimo DPCM non si sa ancora, sono passat… - AnesteTista : @_umbertomassa @SiRbIsS2 Ma gli scenari servivano per dimostrare cosa sarebbe successo se non si fosse fatto quello… - veronica_tuc : @DavideBergna @Pasqual01029538 @petergomezblog @fattoquotidiano se ci troviamo di fronte ad un nuovo lockdown è pro… - CarmenM79661584 : RT @matteosalvinimi: Per Bersani i ristoratori tutti evasori. Che squallore. Si sciacqui la bocca prima di parlare di chi con grande fatica… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoratori ancora Ristoratori ancora in piazza a Bergamo Bloccano via Roma, «aiuto con gli affitti» L'Eco di Bergamo Ristoratori ancora in piazza a Bergamo Incontro con Gori, «aiutateci con gli affitti»

Sono una settantina i lavoratori del mondo della ristorazione ma anche delle palestre e delle attività commerciali che hanno manifestato davanti a Palazzo Frizzoni venerdì 30 ottobre, nel pomeriggio.

Ristoratori: “Siamo in crisi ma aiutiamo persone in difficoltà con un piatto caldo ogni giorno!”

E’ la scelta di cuore che hanno deciso di fare, pur in un momento di difficoltà per i ristoratori, Umberto e Daniele de Matteo ... difficile – sottolineano i giovani bracisti – e sarà ancora più ...

Sono una settantina i lavoratori del mondo della ristorazione ma anche delle palestre e delle attività commerciali che hanno manifestato davanti a Palazzo Frizzoni venerdì 30 ottobre, nel pomeriggio.E’ la scelta di cuore che hanno deciso di fare, pur in un momento di difficoltà per i ristoratori, Umberto e Daniele de Matteo ... difficile – sottolineano i giovani bracisti – e sarà ancora più ...