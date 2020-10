Riot: il giro del mondo di Izi in meno di un’ora (Di venerdì 30 ottobre 2020) Izi nel photoshooting per Riot Credits: www.newsic.it“Riot” è un disco volutamente eterogeneo, una raccolta di tredici tracce, pensieri, intuizioni che ad un primo ascolto sembrano non essere vincolate ad un concept specifico. In questo lavoro Izi ha deciso di riunire più percorsi per non limitarsi, mosso dalla necessità di esprimere liberamente tutte le sfumature emotive radicate all’interno dei brani.Il “bimbo magico” torna con un album che enfatizza i tratti più caratteristici del suo estro creativo, già emerso con i precedenti album, in particolare con “Aletheia”, l’ultimo disco che lo ha consacrato tra le penne più interessanti della scena. Aletheia mostra la poliedricità, la volubilità, la frenetica voglia di esplorare tutto il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Izi nel photoshooting perCredits: www.newsic.it“” è un disco volutamente eterogeneo, una raccolta di tredici tracce, pensieri, intuizioni che ad un primo ascolto sembrano non essere vincolate ad un concept specifico. In questo lavoro Izi ha deciso di riunire più percorsi per non limitarsi, mosso dalla necessità di esprimere liberamente tutte le sfumature emotive radicate all’interno dei brani.Il “bimbo magico” torna con un album che enfatizza i tratti più caratteristici del suo estro creativo, già emerso con i precedenti album, in particolare con “Aletheia”, l’ultimo disco che lo ha consacrato tra le penne più interessanti della scena. Aletheia mostra la poliedricità, la volubilità, la frenetica voglia di esplorare tutto il ...

"Riot è nato come un mixtape, una raccolta di brani scritta in giro per il mondo lavorata con la stessa serietà che si riserva ad un disco. Contiene tantissime esperienze, una miriade di immagini. E’ ...

