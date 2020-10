Renato Zero torna il 30 ottobre con “Zerosettanta volume 2” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma. «Scendo in strada con le mascherine perché ho bisogno del saluto della gente, prendendo tutte le precauzioni del caso: non mi piace però questo terrorismo e chi dice che la cultura non dà da mangiare». Parole di Renato Zero in questo periodo di pandemia dette alla presentazione di “Zerosettanta volume due” in arrivo il 30 ottobre, il secondo capitolo della trilogia che ha inaugurato a partire dal giorno del suo settantesimo compleanno, lo scorso 30 settembre. «Sono felice di avere messo in atto questo progetto – ha sottolineato – Necessitava di una formattazione a causa del covid che ha dato spunti e spinte al sottoscritto da tirare fuori; tre album che mi rappresentano, fra ballad, pop e rock, con la voglia di rispolverare la ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma. «Scendo in strada con le mascherine perché ho bisogno del saluto della gente, prendendo tutte le precauzioni del caso: non mi piace però questo terrorismo e chi dice che la cultura non dà da mangiare». Parole diin questo periodo di pandemia dette alla presentazione di “settantadue” in arrivo il 30, il secondo capitolo della trilogia che ha inaugurato a partire dal giorno del suo settantesimo compleanno, lo scorso 30 settembre. «Sono felice di avere messo in atto questo progetto – ha sottolineato – Necessitava di una formattazione a causa del covid che ha dato spunti e spinte al sottoscritto da tirare fuori; tre album che mi rappresentano, fra ballad, pop e rock, con la voglia di rispolverare la ...

