Quanti posti letto restano in terapia intensiva (Di venerdì 30 ottobre 2020) I reparti di terapia intesiva, spiega La Stampa, sono arrivati a una situazione critica, con appena 477 posti letto disponibili se non vendono attivati gli ulteriori 1300 per i quali sono pronti i macchinari: in riserva, con soli 477 letti al momento disponibili per i malati Covid senza rischiare di far collassare le emergenze. In Lombardia, Campania, Umbria e Valle d’Aosta quel 30% dei letti che secondo gli esperti dell’Iss può essere riservato ai pazienti Covid è già finito. Inoltre, continuando al ritmo di oltre cento ricoveri al giorno, anche nel resto d’Italia tra non più di dieci giorni si accenderà la spia rossa se le regioni non schiacceranno il piede sull’acceleratore, attivando al più presto i 1.300 letti per i quali il commissario Domenico Arcuri ha già ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) I reparti diintesiva, spiega La Stampa, sono arrivati a una situazione critica, con appena 477disponibili se non vendono attivati gli ulteriori 1300 per i quali sono pronti i macchinari: in riserva, con soli 477 letti al momento disponibili per i malati Covid senza rischiare di far collassare le emergenze. In Lombardia, Campania, Umbria e Valle d’Aosta quel 30% dei letti che secondo gli esperti dell’Iss può essere riservato ai pazienti Covid è già finito. Inoltre, continuando al ritmo di oltre cento ricoveri al giorno, anche nel resto d’Italia tra non più di dieci giorni si accenderà la spia rossa se le regioni non schiacceranno il piede sull’acceleratore, attivando al più presto i 1.300 letti per i quali il commissario Domenico Arcuri ha già ...

La riforma del sistema postale statunitense è solo l’ultimo atto di decenni di politiche liberiste mirate a privatizzare i servizi pubblici e sta mettendo a rischio il voto per posta di milioni di ame ...

San Donato guadagna posti: quasi altri 50 subito contro il Covid

40 nei reparti e 6 (per ora) in rianimazione. Quanto costa un letto: fino a 1400-1600 euro Ma per terapia intensiva ancora 6 postazioni a novembre e 12 a inizio 2021 ...

