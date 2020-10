L’udienza di oggi per le due ragazze investite e uccise a Ponte Milvio è stata rimandata (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’udienza per il caso di Gaia e Camilla, le due sedicenni morte dopo essere state investite nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019, è stata spostata. A investire le due giovanissime è stato un ventenne, Pietro Genovese, figlio del noto regista, che si è fermato per prestare soccorso alle due seppure sia stato tutto inutile. Le due ragazze investite Ponte Milvio, secondo quanto ricostruito in seguito, stavano attraversando il viadotto di Corso Francia all’altezza del McDonald’s quando è scattato il verde al semaforo che si trovava di fronte il conducente sulla strada a scorrimento veloce. LEGGI ANCHE >>> Roma, tragedia vicino a Ponte Milvio: Due sedicenni ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’udienza per il caso di Gaia e Camilla, le due sedicenni morte dopo essere statenella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019, èspo. A investire le due giovanissime è stato un ventenne, Pietro Genovese, figlio del noto regista, che si è fermato per prestare soccorso alle due seppure sia stato tutto inutile. Le due, secondo quanto ricostruito in seguito, stavano attraversando il viadotto di Corso Francia all’altezza del McDonald’s quando è scattato il verde al semaforo che si trovava di fronte il conducente sulla strada a scorrimento veloce. LEGGI ANCHE >>> Roma, tragedia vicino a: Due sedicenni ...

