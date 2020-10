Lockdown per fasce d'età, lo studio: 'Isolare gli over 80 dimezza la mortalità' (Di venerdì 30 ottobre 2020) Isolare per salvare. È quanto potrebbe fare un sartoriale su alcune fasce d'età più a rischio in caso di contagio da . 'Sarebbe sufficiente Isolare gli ultra 80enni per dimezzare o quasi la mortalità ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 ottobre 2020)per salvare. È quanto potrebbe fare un sartoriale su alcuned'; più a rischio in caso di contagio da . 'Sarebbe sufficientegli ultra 80enni perre o quasi la; ...

Lockdown a Milano e Napoli, perché è urgente: parla l'immunologa

Lockdown a Milano e Napoli ... Se il governo chiede di aspettare due settimane per capire se le attuali misure prese hanno effetto, secondo Viola non c’è tempo: “Avrebbe senso – ha spiegato ...

L’Italia verso un lockdown alla francese: cosa prevede e quando potrebbe iniziare

La parola lockdown non è più un tabù. Fino a pochi giorni fa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e gran parte del governo non volevano neanche sentirla nominare. Ora se ne parla apertamente.

