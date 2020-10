Lockdown | c’è la data del non ritorno ed è molto vicina

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Un nuovo DPCM che annunci un secondoin Italia potrebbe risultare inevitabile. L’attesa per i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ha ormai un sapore d’abitudine. Strumento legislativo da subito utilizzato per mettere in campo misure restrittive per combattere gli effetti della pandemia da coronavirus in Italia evitando le lungaggini parlamentari, il prossimo DPCM con ulteriori limitazioni potrebbe rendersi necessario tra pochi giorni, come conferma velatamente lo stesso premier Giuseppe Conte. Rimangono da monitore con attenzione il numero dei contagi giornalieri (la soglia critica è stata fissata a 35.000/40.000 contagi al giorno) e gli effetti delle misure recentemente introdotte. (Continua..) Nuovo DPCM su, ecco quando potrebbe arrivare Non ...