sportli26181512 : #Fiorentina, la difesa fa acqua: Iachini ai ripari: Dopo il lockdown aveva incassato meno reti di tutta la Serie A… - ilRomanistaweb : ??Torna a disposizione Mancini. Favorito nella linea con Smalling e Ibanez. Oggi verifica delle condizioni del catal… - Rigastotele : @FrancescoCanal1 Rispondendo alla domanda: perché secondo me con il ritorno di Smalling vuole tornare alla difesa a… - ilRomanistaweb : ???? Pedro: 'Peccato, dovevamo vincere' (pag. 7) ???? Fonseca: 'Ritmo basso. Turnover? Devo rischiare' (pag. 6) ?? Sm… - tuttitalenti : Il pezzo più pregiato del #RiverPlate era Lucas #MartinezQuarta, centrale di difesa molto elegante e bravo ad impos… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina difesa

Prossimo ostacolo la Fiorentina. Non c’è riposo per i giallorossi ... Probabilmente ci sarà ancora Smalling al centro della difesa, visto che l’esordio dell’inglese è stato soddisfacente. A riposare ...Più di un pensiero al prossimo match, in programma già dopodomani contro la Fiorentina. Deve averlo avuto Fonseca nell'intervallo della scialba gara contro il Cska, quando ha lasciato negli spogliatoi ...