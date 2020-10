Fino a marzo Licenziamenti e cassa integrazione | la prova che Conte sta preparando il lockdown

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Giuseppeha deciso di prolungare il blocco deialla fine di2021: in tale periodo laCovid sarà gratuita per i datori di lavoro. L'annuncio è arrivato durante l'incontro con i sindacati, che il premier ha cercato di rassicurare in questo modo: “Stiamo vivendo una situazione complessa, con tanta preoccupazione e sofferenza. Per questo il governo ritiene di dover fare uno sforzo finanziario ulteriore e dare un messaggio a tutto il mondo lavorativo di certezza e sicurezza”. Considerando che stiamo per entrare nel mese di novembre, il fatto che lo stop aie la cig siano stati prorogatial prossimorestituisce la gravità della situazione epidemiologica ...