Era fin troppo evidente che la sbandierata collaborazione tra maggioranza e opposizione al comune di Favignana sarebbe stata solo di facciata, ed infatti è esplosa subito, alla prima riunione del consiglio comunale con la richiesta dell'opposizione di un pronunciamento sulla, a loro avviso, incandidabilità e ineleggibilità del Vice Sindaco Sammartano e del capogruppo di maggioranza... L'articolo Favignana, l'opposizione non andra' in consiglio sino a quando non sara' chiarita la posizione di tre consiglieri puoi vederlo su: Tvio Trapani.

