F1 Alfa Romeo, Raikkonen: "Questa scuderia è una seconda famiglia" (Di venerdì 30 ottobre 2020) IMOLA - " L'Alfa Romeo Racing è più di una squadra per me, è come una seconda famiglia '. Sono queste le parole con cui Kimi Raikkonen ha commentato il rinnovo, anche per il 2021, con la scuderia ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 ottobre 2020) IMOLA - " L'Racing; più di una squadra per me,; come una'. Sono queste le parole con cui Kimiha commentato il rinnovo, anche per il 2021, con la...

borghi_claudio : Ah sempre giusto per far notare. Sempre in questa asta le tre Alfa Romeo BAT vendute per 15 milioni di dollari - alobatof1 : Alfa Romeo confirma a Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi para 2021 - ImpieriFilippo : RT @sabbatini: È ufficiale: Raikkonen e Giovinazzi confermati in Alfa Romeo Sauber anche nel 2021 - andrea95l : RT @thelastcornerit: Alfa Romeo, confermata la coppia Raikkonen-Giovinazzi per il 2021 - - zazoomblog : F1 Alfa Romeo Raikkonen e Giovinazzi confermati per il 2021 - #Romeo #Raikkonen #Giovinazzi -