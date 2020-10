Cristiano Ronaldo sceglie la ' filosofia kaizen' | sorrisi per il rientro

RobertoBurioni : Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima par… - ZZiliani : Cristiano #Ronaldo ha detto che tamponi sono una porcheria. Se pensi che la porcheria sia invece quello che ha dett… - ZZiliani : Più forte Messi o Cristiano Ronaldo? Già. #Maradona60 - Coke_87 : RT @Jnterista_7: +++ ULTIMA ORA, #serietv: Cristiano Ronaldo è stato scelto come protagonista della nuova stagione di Braccialetti Rossi +… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CR7 - Cristiano Ronaldo: 'Maradona mi ha fatto sognare, è stato un giocatore incredibile' -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

Scommesse Serie A, chi vincerà il campionato? Le quote Serie A sono tornate da circa un mese e mezzo a monopolizzare il palinsesto del weekend per i bookmakers italiani. Grande equilibrio in campo che ...Commenta per primo Giornata numero 18 in isolamento per Cristiano Ronaldo , che ancora attende di essere negativo al tampone al Covid-19, dopo la positività di martedì scorso. La quarantena del numero ...