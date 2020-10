Conte: “Torti arbitrali? L’Inter si faccia sentire. Lukaku e Sanchez out” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha presentato in conferenza stampa la sfida di campionato col Parma di domani. Lukaku ha avuto questo problemino muscolare durante la Champions League, quando ha calciato la punizione con lo Shakhtar. Ha questo affaticamento, ed è giusto recuperarlo nel migliore dei modi. Anche Sanchez non è pronto, bisogna aspettare che i dottori diano l’ok e che anche lui lo dia. La troppa smania fa commettere al giocatore errori e anche prendere decisioni sbagliate. I calciatori si devono assumere grandi responsabilità nelle decisioni e soprattutto devono essere consapevoli di tute le situazioni. A volte forzare peggiora solamente. Tutto serve per maturare. Il rientro tempestivo di Young poteva sorprendere, siamo stati molto bravi a gestire la situazione di emergenza e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 ottobre 2020) Antonio, allenatore dell’Inter, ha presentato in conferenza stampa la sfida di campionato col Parma di domani.ha avuto questo problemino muscolare durante la Champions League, quando ha calciato la punizione con lo Shakhtar. Ha questo affaticamento, ed è giusto recuperarlo nel migliore dei modi. Anchenon è pronto, bisogna aspettare che i dottori diano l’ok e che anche lui lo dia. La troppa smania fa commettere al giocatore errori e anche prendere decisioni sbagliate. I calciatori si devono assumere grandi responsabilità nelle decisioni e soprattutto devono essere consapevoli di tute le situazioni. A volte forzare peggiora solamente. Tutto serve per maturare. Il rientro tempestivo di Young poteva sorprendere, siamo stati molto bravi a gestire la situazione di emergenza e ...

