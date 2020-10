“Chi disubbidisce al Dpcm è un rivoluzionario” Cruciani sta con i ristoratori Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott – A parte i soliti noti, che non rischiano nulla, il nuovonon piace a tantissime persone. Più precisamente, è la maggioranza degli italiani che boccia il decreto del premier Conte, che non a caso è sempre più mal digerito dagli elettori. Di sicuro questo mezzo lockdown non piace ai commercianti, aie a coloro che stanno perdendo il lavoro, con tanto di proteste in tutta Italia. A schierarsi dalla parte di questi «disubbidienti» c’è anche Giuseppe. Intervenuto a Dritto e rovescio, il noto conduttore della Zanzara ha infatti preso le difese di tutti queiche si sono rivoltati contro il governo. L’analisi di«Partiamo da un presupposto: i disobbedienti sono persone che ...