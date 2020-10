Calcio e Coronavirus, più di metà Serie A ha problemi a pagare gli stipendi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nelle ultime ore la Gazzetta dello Sport ha approfondito il problema economico che vede, causa Covid, parecchie squadre della Serie A far fronte a gravi problemi finanziari. Secondo quanto raccolto dalla rosea infatti, ben due terzi delle squadre iscritte al massimo campionato italiano non riuscirebbero a pagare gli stipendi. Un problema ovviamente non da poco, … L'articolo Calcio e Coronavirus, più di metà Serie A ha problemi a pagare gli stipendi Leggi su dailynews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nelle ultime ore la Gazzetta dello Sport ha approfondito il problema economico che vede, causa Covid, parecchie squadre dellaA far fronte a gravifinanziari. Secondo quanto raccolto dalla rosea infatti, ben due terzi delle squadre iscritte al massimo campionato italiano non riuscirebbero agli. Un problema ovviamente non da poco, … L'articolo, più di metàA hagli

Gazzetta_it : VIDEO #Milan, #Ibrahimovic testimonial della Regione #Lombardia: 'Tu non sei Zlatan, non sfidare il #coronavirus'… - SkySport : Coronavirus, l'appello di Ibrahimovic: 'Non siete Zlatan, non sfidate il virus'. IL VIDEO - SkySport : Focolaio alla Reggiana: 27 positivi al coronavirus - arual812 : RT @AlbertoLetizia2: Buona l'idea di coinvolgere una star del calcio come #Ibrahimovic per la sensibilizzazione al rispetto delle norme di… - sportli26181512 : Coronavirus, Professor Galli: 'Dove c'è il lockdown, squadre in bolla per continuare a giocare': 'Il campionato di… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Coronavirus Calcio – Coronavirus, presidente Gravina: "Il Calcio venga trattato come un'azienda. Chiediamo di entrare nel Decreto Ristoro" TG24.info Ghirelli (Lega Pro) risponde al Cesena calcio e promette azioni di responsabilità nei confronti di Eleven Sports

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli (nella foto in primo piano) ha scritto una lettera di risposta al Presidente del Cesena, Corrado Augusto Patrignani, nella quale erano state sollevate l ...

Lega Pro, sospeso il campionato Primavera fino al 24 novembre

Il continuo aggravarsi della situazione epidemiologica del Paese ha portato il Governo a emanare una serie di misure restrittive volte al contenimento del Covid-19 comprese nell’ultimo Dpcm, in vigore ...

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli (nella foto in primo piano) ha scritto una lettera di risposta al Presidente del Cesena, Corrado Augusto Patrignani, nella quale erano state sollevate l ...Il continuo aggravarsi della situazione epidemiologica del Paese ha portato il Governo a emanare una serie di misure restrittive volte al contenimento del Covid-19 comprese nell’ultimo Dpcm, in vigore ...